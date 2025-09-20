Einen herausragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd errangen Sedat Gören und sein Team VFC Plauen gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Plauen/MTU. Die 667 Besucher des Vogtlandstadions Hauptstadion haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener besiegten die Gäste mit 4:0 (2:0) deutlich.

Nach lediglich 13 Minuten schoss Matheus De Moura Beal das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Plauener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Tyron Profis erzielt.

VFC Plauen in Minute 31 2:0 in Führung

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte zweimal Gelb. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Thüne. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 85: Plauen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Johan Martynets ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es dem VFC Plauen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Martynets den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (90.+2). Damit war der Erfolg der Plauener entschieden. Die Plauener sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VFC Plauen: Pischon – Winter (56. Plank), De Moura Beal, Eichie (56. Martynets), Schubert, Eren (80. Wagner), Hussain (80. Greenham), Tanriver, Limmer, Sponer, Profis (70. Habermann Passionoto)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Berger (46. Wilhelm), Wolanski, Möhlhenrich, Pietsch, Gorges (65. Lerch), Vogt (46. Fiedler), Jeschke (46. Göbel), Schnellhardt, Bako, Abdoul Aziz (70. Rohner)

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (13.), 2:0 Tyron Profis (31.), 3:0 Johan Martynets (85.), 4:0 Johan Martynets (90.+2); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 667