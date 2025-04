Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half der VfB Germania Halberstadt am Dienstag nicht, als sie sich vor 750 Zuschauern mit 0:3 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg II. geschlagen geben musste.

Halberstadt/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Manuel Rost. Der Trainer von Halberstadt musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Magnus Elias Baars (1. FC Magdeburg II.) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Baars der Torschütze (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

VfB Germania Halberstadt liegt 0:2 zurück – 63. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Nick Poser wurde für Joel-Pascal Klaschka eingesetzt und Paul Grzega für Fabio Ertmer. Auf der Gastseite räumten Joonas Joachim Peter Frenzel für Julius Hoffmann und Magnus Elias Baars für Albert Frank Millgramm den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Magdeburg II. kassierte einmal Gelb.

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Albert Frank Millgramm, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (84.). Die VfB Germania Halberstadt hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Magdeburg II.

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Martinez, Kuffner Sandri (78. Genschmar), Rust, Klaschka (69. Poser), Kleeschätzky (40. Masuth), Hackethal, Baudis (69. Arnold), Vukancic, Hujdurovic, Ertmer (69. Grzega)

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Zajusch, Ceka (90. Jürgen), Korsch, Chahed, Kamm, Frenzel (80. Hoffmann), Baars (80. Millgramm), Mergner, Dzogovic (90. Pfennig), Birk

Tore: 0:1 Magnus Elias Baars (58.), 0:2 Magnus Elias Baars (63.), 0:3 Albert Frank Millgramm (84.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Nils Schröter; Zuschauer: 750