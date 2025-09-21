Der VfB Germania Halberstadt glückte es am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 396 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 396 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Marcel Kohn (VfB Germania Halberstadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Stendaler doch noch belohnen: In Minute 46 wurde das Gegentor durch Niclas Buschke erzielt.

1:1 im Duell zwischen VfB Germania Halberstadt und 1. FC Lok Stendal – 46. Minute

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Klaschka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (73.). Die VfB Germania Halberstadt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Boateng (90. Conrad), Klaschka (82. Zeidler), Ertmer, Heinrich, Hujdurovic (57. Kuffner Sandri), Kohn, Huber (46. Kühnhardt), Hackethal, Rust, Grzega (90. Platz)

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko (82. Matiiv), Kohl, Kaschlaw, Buschke, Stark, Witte, Salge (78. Dzhurylo), Schleicher, Knoblich (78. Grigo), Schaarschmidt

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396