Die VfB Germania Halberstadt erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 396 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Die 396 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Stendal mit 3:1 (1:1) souverän.

Marcel Kohn (VfB Germania Halberstadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Niclas Buschke der Torschütze.

Minute 45+1 VfB Germania Halberstadt auf Augenhöhe mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Klaschka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (73.). Die Halberstädter sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heinrich, Rust, Hackethal, Grzega (90. Platz), Klaschka (82. Zeidler), Boateng (90. Conrad), Hujdurovic (57. Kuffner Sandri), Ertmer, Huber (46. Kühnhardt), Kohn

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich (78. Grigo), Salge (78. Dzhurylo), Kaschlaw, Ilchenko (82. Matiiv), Schleicher, Stark, Schaarschmidt, Kohl, Buschke, Witte

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396