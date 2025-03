Einen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen den RSV Eintracht 1949 fuhr die VfB Germania Halberstadt am 21. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Halberstadt/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die VfB Germania Halberstadt und der RSV Eintracht 1949 am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Pascal Hackethal traf für den VfB Germania Halberstadt in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Halberstädter konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Matthias Steinborn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (28.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Hackethal/Halberstadt (78.), gefolgt von Nick Poser (VfB Germania Halberstadt) in Minute 79. Spielstand 3:1 für die VfB Germania Halberstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 21

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Temiloluwa Ajibola wurde für Joel-Pascal Klaschka eingesetzt und Ole Matthias für Fabio Ertmer. Auf der Gastseite räumten Tom Fron für Dominik Kruska und Tim Göth für Endi Jupolli den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Dominik Kruska (RSV) den Ball über die Linie bringen (85.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 92 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – RSV Eintracht 1949

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Ertmer (82. Matthias), Baudis, Kuffner Sandri, Masuth (66. Poser), Rust, Hackethal, Arnold, Martinez, Klaschka (82. Ajibola), Hujdurovic

RSV Eintracht 1949: Hemicker – Göth (80. Jupolli), Mustapha, Samson, Hellwig (63. Mazzo Nogueira), Krüsemann (63. Plumpe), Aydin (63. Takahashi), Fron (80. Kruska), Steinborn, Bilbija, Matjaz

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (13.), 1:1 Matthias Steinborn (28.), 2:1 Pascal Hackethal (78.), 3:1 Nick Poser (79.), 3:2 Dominik Kruska (85.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Marko Wartmann, Nora Dieckmann; Zuschauer: 293