Die VfB Germania Halberstadt erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 396 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 396 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Stendal mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Marcel Kohn (VfB Germania Halberstadt) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Niclas Buschke den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen VfB Germania Halberstadt und 1. FC Lok Stendal – 46. Minute

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Klaschka den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (73.). Damit war der Erfolg der Halberstädter entschieden. Die VfB Germania Halberstadt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Klaschka (82. Zeidler), Ertmer, Rust, Heinrich, Huber (46. Kühnhardt), Kohn, Hujdurovic (57. Kuffner Sandri), Hackethal, Boateng (90. Conrad), Grzega (90. Platz)

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich (78. Grigo), Stark, Buschke, Witte, Salge (78. Dzhurylo), Schaarschmidt, Kaschlaw, Schleicher, Kohl, Ilchenko (82. Matiiv)

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396