Am 14. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich die VfB Germania Halberstadt vor 255 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen freuen.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 255 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Bautzen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Leon Maximilian Metz (Erfurt) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 59, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

VfB Germania Halberstadt in Minute 86 2:0 in Führung

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der FSV Budissa Bautzen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit einen Spieler weniger für das Team von Steve Dieske.

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Joel-Pascal Klaschka, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (86.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Kühnhardt (46. Klaschka), Hackethal, Stobbe, Heinrich, Grzega, Ertmer (90. Hujdurovic), Zeidler, Rust, Kuffner Sandri (81. Boateng), Huber

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß (76. Hanisch), Orosz (76. Noack), Noack, Schröder, Hennig, Rohlik (90. Jurk), Hentsch, Rohlik (83. Cellarius), Käppler, Gerhardi (83. Böhme)

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (59.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (86.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 255