Die VfB Germania Halberstadt errang am 14. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 255 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 255 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Bautzen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Leon Maximilian Metz (Erfurt) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 59, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

86. Minute: VfB Germania Halberstadt führt mit zwei Toren

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Die VfB Germania Halberstadt steckte einmal Gelb ein. Der FSV Budissa Bautzen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit einen Spieler weniger für das Team von Steve Dieske.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Joel-Pascal Klaschka den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg der Halberstädter entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Zeidler, Hackethal, Heinrich, Huber, Kuffner Sandri (81. Boateng), Ertmer (90. Hujdurovic), Grzega, Kühnhardt (46. Klaschka), Rust, Stobbe

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Rohlik (83. Cellarius), Orosz (76. Noack), Hennig, Rohlik (90. Jurk), Kloß (76. Hanisch), Hentsch, Schröder, Noack, Gerhardi (83. Böhme), Käppler

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (59.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (86.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 255