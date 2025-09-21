Die VfB Germania Halberstadt erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 396 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 396 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Marcel Kohn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Niclas Buschke den Ball ins Netz.

VfB Germania Halberstadt und 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 45+1

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach der Pause gelang es Klaschka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (73.). Die VfB Germania Halberstadt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hackethal, Grzega (90. Platz), Heinrich, Kohn, Rust, Hujdurovic (57. Kuffner Sandri), Klaschka (82. Zeidler), Boateng (90. Conrad), Ertmer, Huber (46. Kühnhardt)

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko (82. Matiiv), Kaschlaw, Kohl, Stark, Schaarschmidt, Buschke, Salge (78. Dzhurylo), Schleicher, Knoblich (78. Grigo), Witte

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396