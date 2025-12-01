Die VfB Germania Halberstadt errang am 14. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 255 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 255 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Bautzen durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Leon Maximilian Metz (Erfurt) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Pascal Hackethal mit einem Strafstoß für Halberstadt traf und in Minute 59 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

2:0 Vorsprung für VfB Germania Halberstadt – Minute 86

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der FSV Budissa Bautzen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit einen Spieler weniger für das Team von Steve Dieske.

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Joel-Pascal Klaschka, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (86.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Zeidler, Rust, Huber, Stobbe, Grzega, Ertmer (90. Hujdurovic), Kuffner Sandri (81. Boateng), Kühnhardt (46. Klaschka), Heinrich, Hackethal

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß (76. Hanisch), Schröder, Hennig, Orosz (76. Noack), Gerhardi (83. Böhme), Rohlik (83. Cellarius), Käppler, Hentsch, Rohlik (90. Jurk), Noack

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (59.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (86.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 255