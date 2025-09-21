Die VfB Germania Halberstadt erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 396 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Die 396 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen die Gäste aus Stendal mit 3:1 (1:1) souverän.

Marcel Kohn (VfB Germania Halberstadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Niclas Buschke den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Germania Halberstadt gegen 1. FC Lok Stendal – Minute 45+1

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Klaschka (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Mit 3:1 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. Die VfB Germania Halberstadt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hujdurovic (57. Kuffner Sandri), Rust, Grzega (90. Platz), Boateng (90. Conrad), Heinrich, Huber (46. Kühnhardt), Ertmer, Kohn, Klaschka (82. Zeidler), Hackethal

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich (78. Grigo), Buschke, Witte, Salge (78. Dzhurylo), Schleicher, Kohl, Kaschlaw, Stark, Ilchenko (82. Matiiv), Schaarschmidt

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396