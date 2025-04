Der VfB Germania Halberstadt gelang es am 23. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Grimma mit 4:2 (2:1) zu besiegen. 333 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halberstadt/MTU. Am Sonntag haben sich die VfB Germania Halberstadt und der FC Grimma ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (2:1).

Joel-Pascal Klaschka traf für den VfB Germania Halberstadt in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt kassierte einmal Gelb (13.). Die Halberstädter konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Toni Ziffert der Torschütze (25.).

Tor Nummer drei schoss Silvio Rust für Halberstadt (29.). Es blieb spannend. Noah Wächtler traf für Grimma (46). Edhem Hujdurovic traf für Halberstadt (59). Spielstand 3:2 für die VfB Germania Halberstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 23

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Mateo Martinez (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:2 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. In Spielminute 91 handelte sich der FC Grimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FC Grimma

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Hackethal, Rust, Kuffner Sandri (46. Matthias), Ertmer (55. Vukancic), Klaschka (63. Poser), Martinez, Baudis, Arnold (82. Ajibola), Masuth, Hujdurovic (82. Huber)

FC Grimma: Tsarenko – Schumann, Ziffert, Markus (72. Goldammer), Spreitzer (64. Nakano), Tröger (64. Nitschke), Wächtler, Mattheus (86. Baum), Schubert, Bartsch, Kind (46. Hübner)

Tore: 1:0 Joel-Pascal Klaschka (11.), 1:1 Toni Ziffert (25.), 2:1 Silvio Rust (29.), 2:2 Noah Wächtler (46.), 3:2 Edhem Hujdurovic (59.), 4:2 Mateo Martinez (89.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Louis Gaudes, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 333