Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag war der VfB Empor Glauchau gegenüber dem SC Freital machtlos und wurde 1:4 (1:3) besiegt.

VfB Empor Glauchau verliert auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen SC Freital

Glauchau/MTU. Das Spiel zwischen Glauchau und Freital ist mit einer deutlichen 1:4 (1:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Bruno Schiemann für Freital traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz (8.).

1:1 im Duell zwischen VfB Empor Glauchau und SC Freital – 8. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau steckte einmal Gelb ein. Robin Fluß traf für Freital in Minute 30 und Bruno Schiemann in Minute 44. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philipp Sovago wurde für Marius Bernhardt eingesetzt und Dario Tomoski für Richard Rühling. Auf der Gastseite räumten Robin Fluß für Sandro Schulze und Bruno Schiemann für Moritz Herold den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Sandro Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (79.). Der VfB Empor Glauchau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – SC Freital

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Hertel, Werrmann (63. Gaida), Hähnel, Sieber, Rühling (63. Tomoski), Knoll, Bernhardt (46. Sovago), Riesen, Barth (74. Albustin), Ullmann

SC Freital: Kamenz – Heidler, Schiemann (63. Herold), Fluß (63. Schulze), Horschig (84. Böcker), Von Brezinski, Michael (63. Menz), Wermann, Tänzer (82. Häfner), Frenzel, Adler

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (3.), 1:1 Luis Werrmann (8.), 1:2 Robin Fluß (30.), 1:3 Bruno Schiemann (44.), 1:4 Sandro Schulze (79.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Reinhard Meusel, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 202