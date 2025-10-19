Mit einer Niederlage für den VfB Empor Glauchau endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:2 (0:1).

Glauchau/MTU. Der VfB Empor Glauchau und der RSV Eintracht 1949 haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Simon Hauck (RSV Eintracht 1949) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte jetzt einmal Gelb (46.). Die Brandenburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Empor Glauchau gegen RSV Eintracht 1949 – Minute 65

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte noch zweimal Gelb.

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Lennard Wurster, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Brandenburger Mannschaft den Sieg zu bescheren (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Knoll (68. Thiam), Ullmann, Bochmann, Albustin, Mack, Sieber (33. Mende), Hähnel, Anger (68. Bernhardt), Barth, Werrmann

RSV Eintracht 1949: Brenn – Hauck, Fron, Göth (43. Wurster), Samson, Ekalle (86. Kruska), Sommer, Steinborn (72. Plumpe), Hellwig, Mustapha, Krüsemann (72. Seeger)

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127