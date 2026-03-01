Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem VfB Empor Glauchau am Sonntag nicht, als er sich vor 202 Zuschauern mit 1:4 (1:3) gegen den SC Freital verabschieden musste.

Glauchau/MTU. Vor 202 Zuschauern hat sich das Team von Nick Elsner mit 1:4 (1:3) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Bruno Schiemann für Freital traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Freitaler konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (8.).

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Empor Glauchau gegen SC Freital – 8. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau steckte einmal Gelb ein. Robin Fluß traf für Freital in Minute 30 und Bruno Schiemann in Minute 44. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Philipp Sovago ersetzte Marius Bernhardt und Dario Tomoski kam rein für Richard Rühling. Auf der Gastseite sprangen Sandro Schulze für Robin Fluß und Moritz Herold für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Sandro Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu festigen (79.). Die Glauchauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – SC Freital

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Werrmann (63. Gaida), Hertel, Ullmann, Riesen, Knoll, Bernhardt (46. Sovago), Rühling (63. Tomoski), Barth (74. Albustin), Sieber, Hähnel

SC Freital: Kamenz – Schiemann (63. Herold), Frenzel, Von Brezinski, Michael (63. Menz), Fluß (63. Schulze), Heidler, Horschig (84. Böcker), Tänzer (82. Häfner), Wermann, Adler

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (3.), 1:1 Luis Werrmann (8.), 1:2 Robin Fluß (30.), 1:3 Bruno Schiemann (44.), 1:4 Sandro Schulze (79.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Reinhard Meusel, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 202