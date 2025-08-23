Einen 4:3 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Einheit Rudolstadt heimste der VfB Empor Glauchau am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Glauchau/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der VfB Empor Glauchau und der FC Einheit Rudolstadt am Samstag 4:3 (1:1) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Andre Luge das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Schlegel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

VfB Empor Glauchau und FC Einheit Rudolstadt – 1:1 in Minute 44

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jonas Mack/Glauchau (61 und 67.), gefolgt von Fabio Anger (VfB Empor Glauchau) in Minute 70 und Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) in Minute 77. Spielstand 4:2 für den VfB Empor Glauchau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Nur eine Spielminute später konnte Starke (Rudolstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Rudolstadt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Empor Glauchau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (91.). Die Glauchauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FC Einheit Rudolstadt

VfB Empor Glauchau: Wiener – Bochmann (85. Albustin), Riesen, Börner, Sieber, Luge (69. Rühling), Barth, Knoll (85. Schädel), Hertel (16. Werrmann), Anger, Mack (69. Ullmann)

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Riemer, Ensenbach (69. Floßmann), Rühling, Smyla, Rupprecht (69. Barthel), Frackowiak, Stelzer, Heß, Starke, Schlegel (77. Bakavoli Mohammadi)

Tore: 1:0 Andre Luge (8.), 1:1 Maximilian Schlegel (44.), 2:1 Jonas Mack (61.), 3:1 Jonas Mack (67.), 4:1 Fabio Anger (70.), 4:2 Manfred Starke (77.), 4:3 Manfred Starke (78.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Philipp Gentsch, Leon Gerngroß; Zuschauer: 159