Dem VfB Auerbach 1 gelang es am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den Bischofswerdaer FV 1 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 308 Zuschauer waren live dabei.

VfB Auerbach 1 gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen Bischofswerdaer FV 1

Auerbach/vogtl./MTU. Die 308 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher schlugen die Gäste aus Bischofswerda mit 2:0 (2:0) souverän.

Gleich nach Anpfiff schoss Max Roscher das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

40. Minute: VfB Auerbach 1 liegt mit 2:0 vorne

Kurz vor dem Pfiff konnte Felix Hache (Auerbach) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (40.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Der VfB Auerbach 1 sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1

VfB Auerbach 1: Birke – Guzlajevs, Spranger (55. Graf), Bauer, Roscher, Schardt (86. Weigel), Hache, Schmidt, Kaiser (55. Cermus), Birkner, Kadric

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Sobe (46. Reh), Rettig (78. Dolla), Bürger, Hofmann, Scheunert (63. Baudisch), Stopp, Weiß, Hecker (63. Scholze), Scharfe, Born

Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308