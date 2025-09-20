Ergebnis 6. Spieltag VfB Auerbach 1 gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen Bischofswerdaer FV 1
Dem VfB Auerbach 1 gelang es am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den Bischofswerdaer FV 1 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 308 Zuschauer waren live dabei.
Auerbach/vogtl./MTU. Die 308 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher schlugen die Gäste aus Bischofswerda mit 2:0 (2:0) souverän.
Gleich nach Anpfiff schoss Max Roscher das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Auerbach/vogtl.
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 6
40. Minute: VfB Auerbach 1 liegt mit 2:0 vorne
Kurz vor dem Pfiff konnte Felix Hache (Auerbach) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (40.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Der VfB Auerbach 1 sicherte sich somit Platz sieben.
Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1
VfB Auerbach 1: Birke – Guzlajevs, Spranger (55. Graf), Bauer, Roscher, Schardt (86. Weigel), Hache, Schmidt, Kaiser (55. Cermus), Birkner, Kadric
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Sobe (46. Reh), Rettig (78. Dolla), Bürger, Hofmann, Scheunert (63. Baudisch), Stopp, Weiß, Hecker (63. Scholze), Scharfe, Born
Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308