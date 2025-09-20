Der VfB Auerbach 1 erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 308 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Bischofswerdaer FV 1.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 308 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Bischofswerda durch.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Max Roscher für Auerbach traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

2:0 Vorsprung für VfB Auerbach 1 – Minute 40

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Felix Hache (Auerbach) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (40.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Die Auerbacher sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher, Kadric, Schardt (86. Weigel), Guzlajevs, Hache, Spranger (55. Graf), Kaiser (55. Cermus), Schmidt, Birkner, Bauer

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scheunert (63. Baudisch), Scharfe, Hofmann, Hecker (63. Scholze), Rettig (78. Dolla), Born, Weiß, Bürger, Stopp, Sobe (46. Reh)

Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308