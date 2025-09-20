Ergebnis 6. Spieltag VfB Auerbach 1 gewinnt daheim mit 2:0 gegen Bischofswerdaer FV 1
Der VfB Auerbach 1 erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 308 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Bischofswerdaer FV 1.
Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 308 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Bischofswerda durch.
Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Max Roscher für Auerbach traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Auerbach/vogtl.
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 6
2:0 Vorsprung für VfB Auerbach 1 – Minute 40
Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Felix Hache (Auerbach) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (40.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Die Auerbacher sicherten sich somit Platz sieben.
Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1
VfB Auerbach 1: Birke – Roscher, Kadric, Schardt (86. Weigel), Guzlajevs, Hache, Spranger (55. Graf), Kaiser (55. Cermus), Schmidt, Birkner, Bauer
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scheunert (63. Baudisch), Scharfe, Hofmann, Hecker (63. Scholze), Rettig (78. Dolla), Born, Weiß, Bürger, Stopp, Sobe (46. Reh)
Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308