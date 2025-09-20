Ergebnis 6. Spieltag VfB Auerbach 1 erzielt Heimsieg gegen Bischofswerdaer FV 1 mit 2:0
Der VfB Auerbach 1 errang am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 308 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Bischofswerdaer FV 1.
Auerbach/vogtl./MTU. Die 308 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher schlugen das Team aus Bischofswerda mit 2:0 (2:0) souverän.
Gleich nach Spielstart schoss Max Roscher das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Auerbach/vogtl.
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 6
VfB Auerbach 1 baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 40
Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit deutlich absehbar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Felix Hache den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (40.). Damit war der Erfolg der Auerbacher gesichert. Der VfB Auerbach 1 hat sich somit Platz sieben gesichert.
Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1
VfB Auerbach 1: Birke – Spranger (55. Graf), Roscher, Guzlajevs, Kadric, Schmidt, Birkner, Bauer, Hache, Schardt (86. Weigel), Kaiser (55. Cermus)
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Rettig (78. Dolla), Sobe (46. Reh), Weiß, Stopp, Born, Scheunert (63. Baudisch), Bürger, Scharfe, Hofmann, Hecker (63. Scholze)
Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308