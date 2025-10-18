Dem VfB Auerbach 1 gelang es am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Einheit Wernigerode mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 305 Zuschauer waren live dabei.

Auerbach/vogtl./MTU. Die 305 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher besiegten das Team aus Wernigerode mit 3:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Cedric Graf für Auerbach traf und sechs Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (51.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Auerbacher legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Pascal Holger Schardt der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

61. Minute: VfB Auerbach 1 liegt mit 2:0 vorne

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Vojtech Cermus kam rein für Max Roscher und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Vojtech Cermus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (76.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Schmidt, Guzlajevs (90. Lippmann), Kaiser (66. Voigt), Kadric, Roscher (66. Cermus), Bauer, Hache (76. Weigel), Birkner, Schardt, Graf (76. Spranger)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Pandyal (56. St. Louis), Singbeil, Schmidt, Taiwo, Dörnte (76. Radomski), Engelhardt (68. Lisowski), Raeck (68. Pillich), Hess, Hunter (76. Müller), Farwig

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305