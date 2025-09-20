Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfB Auerbach 1 vor 308 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den Bischofswerdaer FV 1 freuen.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 308 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher waren den Gästen aus Bischofswerda mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Max Roscher (VfB Auerbach 1) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

40. Minute: VfB Auerbach 1 baut Führung auf 2:0 aus

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor der Pause, als Felix Hache den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (40.). Damit war der Sieg der Auerbacher gesichert. Die Auerbacher sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1

VfB Auerbach 1: Birke – Bauer, Roscher, Birkner, Kadric, Schmidt, Kaiser (55. Cermus), Hache, Spranger (55. Graf), Schardt (86. Weigel), Guzlajevs

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Weiß, Rettig (78. Dolla), Sobe (46. Reh), Hecker (63. Scholze), Scheunert (63. Baudisch), Hofmann, Bürger, Scharfe, Born, Stopp

Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308