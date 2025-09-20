Ergebnis 6. Spieltag VfB Auerbach 1 erkämpft Heimsieg gegen Bischofswerdaer FV 1 mit 2:0
Der VfB Auerbach 1 erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 308 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Bischofswerdaer FV 1.
Auerbach/vogtl./MTU. Die 308 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher besiegten die Gäste aus Bischofswerda mit 2:0 (2:0) souverän.
Max Roscher (VfB Auerbach 1) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Auerbach/vogtl.
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 6
Minute 40: VfB Auerbach 1 liegt mit 2:0 vorne
Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Felix Hache, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (40.). Die Auerbacher sicherten sich somit Platz sieben.
Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1
VfB Auerbach 1: Birke – Spranger (55. Graf), Kaiser (55. Cermus), Bauer, Schardt (86. Weigel), Kadric, Roscher, Schmidt, Guzlajevs, Hache, Birkner
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Rettig (78. Dolla), Bürger, Hecker (63. Scholze), Stopp, Sobe (46. Reh), Scheunert (63. Baudisch), Weiß, Born, Scharfe
Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308