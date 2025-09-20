Der VfB Auerbach 1 erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 308 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Bischofswerdaer FV 1.

Auerbach/vogtl./MTU. Die 308 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher besiegten die Gäste aus Bischofswerda mit 2:0 (2:0) souverän.

Max Roscher (VfB Auerbach 1) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Minute 40: VfB Auerbach 1 liegt mit 2:0 vorne

Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Felix Hache, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (40.). Die Auerbacher sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1

VfB Auerbach 1: Birke – Spranger (55. Graf), Kaiser (55. Cermus), Bauer, Schardt (86. Weigel), Kadric, Roscher, Schmidt, Guzlajevs, Hache, Birkner

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Rettig (78. Dolla), Bürger, Hecker (63. Scholze), Stopp, Sobe (46. Reh), Scheunert (63. Baudisch), Weiß, Born, Scharfe

Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308