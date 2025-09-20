Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VfB Auerbach 1 vor 308 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den Bischofswerdaer FV 1 freuen.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 308 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Bischofswerda durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Max Roscher das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

40. Minute: VfB Auerbach 1 mit 2:0 Vorsprung

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor der Pause, als Felix Hache den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (40.). Damit war der Erfolg der Auerbacher entschieden. Die Auerbacher haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1

VfB Auerbach 1: Birke – Schardt (86. Weigel), Spranger (55. Graf), Bauer, Kadric, Roscher, Kaiser (55. Cermus), Guzlajevs, Birkner, Hache, Schmidt

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Bürger, Stopp, Rettig (78. Dolla), Scharfe, Scheunert (63. Baudisch), Hecker (63. Scholze), Sobe (46. Reh), Weiß, Hofmann, Born

Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308