Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war der VfB 1921 Krieschow gegenüber dem VfB Auerbach 1 machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Kolkwitz/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Robert Koch. Der Trainer von Krieschow musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Auerbach beobachten.

Tim Kaiser traf für den VfB Auerbach 1 in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

VfB 1921 Krieschow liegt 0:2 zurück – 88. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Kamil Antosiak wurde für Steve Zizka eingesetzt und Maximilian Tesche für Paul Pahlow. Auf der Gastseite räumten Ben Colin Weigel für Ben Bauer und Max Roscher für Vojtech Cermus den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Auerbach 1 kassierte zweimal Gelb. Der VfB 1921 Krieschow hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Koch.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Ben Bauer (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Der VfB 1921 Krieschow rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski, Zurawsky, Knechtel (87. Grimm), Gerstmann, Pereira Rodrigues (79. Stephan), Pahlow (79. Tesche), Hebler, Dreßler, Zizka (64. Antosiak), Bittroff

VfB Auerbach 1: Birke – Hache, Roscher (69. Cermus), Weigel (56. Bauer), Schmidt, Kaiser (88. Schneider), Guzlajevs, Birkner, Schardt, Kadric, Graf (69. Spranger)

Tore: 0:1 Tim Kaiser (11.), 0:2 Ben Bauer (88.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Horst Bachmann, Konrad Schaarschmidt; Zuschauer: 240