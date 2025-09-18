Kein Punktgewinn für VfB 1921 Krieschow: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den VFC Plauen einstecken.

Kolkwitz/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Robert Koch. Der Trainer von Krieschow musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Plauen beobachten.

Tyron Profis (VFC Plauen) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Plauen noch einen drauf: In Minute 60 wurde ein weiteres Tor durch Valentin Sponer erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

VfB 1921 Krieschow hinkt 0:2 hinterher – Minute 60

Unmittelbar darauf gelang es Luca Grimm, den Ball ins Netz zu befördern und den Kolkwitzn noch ein Tor zu bescheren (63.). Die Kolkwitz sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VFC Plauen

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Dreßler (46. Grimm), Gerstmann (66. Antosiak), Knechtel, Zizka (85. Zurawsky), Pahlow, Bittroff, Hebler, Pereira Rodrigues, Raak, Felgenträger (66. Michalski)

VFC Plauen: Pischon – Eichie (58. Winter), De Moura Beal, Sponer, Tanriver, Profis (67. Plank), Martynets (86. Greenham), Haake, Limmer, Schubert, Hussain (58. Kämpfer)

Tore: 0:1 Tyron Profis (17.), 0:2 Valentin Sponer (60.), 1:2 Luca Grimm (63.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Julius Hanft; Zuschauer: 310