Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war der VfB 1921 Krieschow gegenüber dem VfB Auerbach 1 machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Kolkwitz/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Robert Koch. Der Trainer von Krieschow musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Auerbach beobachten.

Tim Kaiser (VfB Auerbach 1) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

88. Minute: VfB 1921 Krieschow liegt 0:2 zurück

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Kamil Antosiak kam rein für Steve Zizka und Maximilian Tesche für Paul Pahlow. Auf der Gastseite sprangen Ben Bauer für Ben Colin Weigel und Vojtech Cermus für Max Roscher ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In der 64. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Auerbach 1 musste zweimal Gelb hinnehmen. Der VfB 1921 Krieschow hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Koch.

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Ben Bauer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (88.). Der VfB 1921 Krieschow rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski, Pereira Rodrigues (79. Stephan), Dreßler, Bittroff, Pahlow (79. Tesche), Zizka (64. Antosiak), Zurawsky, Knechtel (87. Grimm), Gerstmann, Hebler

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (69. Cermus), Graf (69. Spranger), Kadric, Weigel (56. Bauer), Birkner, Guzlajevs, Kaiser (88. Schneider), Schardt, Hache, Schmidt

Tore: 0:1 Tim Kaiser (11.), 0:2 Ben Bauer (88.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Horst Bachmann, Konrad Schaarschmidt; Zuschauer: 240