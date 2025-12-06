Dem VfB 1921 Krieschow gelang es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 186 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kolkwitz/MTU. Die 186 Besucher auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kolkwitz schlugen die Gäste aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän.

Jannis Fuchs (VfB 1921 Krieschow) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Andy Hebler (14.) erzielt wurde.

VfB 1921 Krieschow mit 2:0 vorne – 14. Minute

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 gingen die Kolkwitz als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pahlow (84. Zizka), Grimm, Hebler (73. Stephan), Pereira Rodrigues, Fuchs, Seibt (61. Michalski), Gerstmann, Dreßler (46. Knechtel), Raak (73. Zurawsky), Bittroff

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Schulze (70. Ilchenko), Schleicher, Witte (70. Pfeiffer), Scheffler, Knoblich (80. Konieczny), Kaschlaw, Stark, Mahrhold (70. Matiiv), Masuth (85. Kovalov)

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186