Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem VfB 1921 Krieschow ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Kolkwitz/MTU. Der VfB 1921 Krieschow und der 1. SC 1911 Heiligenstadt haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Miguel Pereira Rodrigues für Krieschow traf und in Minute 14 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Robin Vogt (27.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

25 Minuten nach der Pause konnte Tobias Gerstmann (Krieschow) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Kolkwitz Elf erzielen (70.). In Spielminute 73 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Kolkwitz sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski (59. Felgenträger), Knechtel, Dreßler, Grimm (46. Bittroff), Stephan (46. Hebler), Zurawsky, Raak, Gerstmann (86. Antosiak), Zizka (68. Pahlow), Pereira Rodrigues

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Jeschke (62. Pietsch), Vogt (51. Michalek), Möhlhenrich, Fiedler (62. Wilhelm), Bako, Wolanski, Köhler, Göbel (87. Rohner), Gorges, Abdoul Aziz

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (14.), 1:1 Robin Vogt (27.), 2:1 Tobias Gerstmann (70.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Philipp Stolze; Zuschauer: 291