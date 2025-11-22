Am 13. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem VfB 1921 Krieschow ein 1:0 (1:0)-Triumph über den FC Grimma.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen VfB 1921 Krieschow und FC Grimma mit einem torarmen 1:0 (1:0). 192 Fußballfans waren auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz live dabei.

In Minute 12 brachte Miguel Pereira Rodrigues den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Grimma

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Hebler, Dreßler, Pereira Rodrigues (86. Stephan), Pahlow (46. Tesche), Michalski (67. Fuchs), Grimm, Gerstmann, Bittroff, Seibt (90. Knechtel), Zurawsky (67. Zizka)

FC Grimma: Lumpitzsch – Ziffert, Hübner, Werner, Rieger, Pistol (86. Kaba), Janz (90. Förster), Vogel, Kind, Bartsch, Spreitzer

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (12.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Tom Rösler, Jacob Slotta; Zuschauer: 192