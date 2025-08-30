Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt fuhr der VfB 1921 Krieschow am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Kolkwitz/MTU. Der VfB 1921 Krieschow und der 1. SC 1911 Heiligenstadt haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

Nach lediglich 14 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Miguel Pereira Rodrigues das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Vogt den Ball ins Netz (27.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tobias Gerstmann (Krieschow) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Kolkwitz Elf erzielen (70.). In Spielminute 73 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Stephan (46. Hebler), Raak, Dreßler, Grimm (46. Bittroff), Michalski (59. Felgenträger), Knechtel, Gerstmann (86. Antosiak), Pereira Rodrigues, Zurawsky, Zizka (68. Pahlow)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gorges, Bako, Wolanski, Göbel (87. Rohner), Möhlhenrich, Abdoul Aziz, Fiedler (62. Wilhelm), Vogt (51. Michalek), Jeschke (62. Pietsch), Köhler

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (14.), 1:1 Robin Vogt (27.), 2:1 Tobias Gerstmann (70.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Philipp Stolze; Zuschauer: 291