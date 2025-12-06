Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfB 1921 Krieschow vor 186 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Kolkwitz/MTU. Die 186 Besucher auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kolkwitz schlugen das Team aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Jannis Fuchs für Krieschow traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kolkwitz legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Andy Hebler der Torschütze (14.).

VfB 1921 Krieschow in Minute 14 2:0 in Führung

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (81.). In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pahlow (84. Zizka), Dreßler (46. Knechtel), Fuchs, Bittroff, Grimm, Pereira Rodrigues, Seibt (61. Michalski), Raak (73. Zurawsky), Gerstmann, Hebler (73. Stephan)

1. FC Lok Stendal: Poser – Mahrhold (70. Matiiv), Knoblich (80. Konieczny), Scheffler, Stark, Schaarschmidt, Schulze (70. Ilchenko), Witte (70. Pfeiffer), Schleicher, Masuth (85. Kovalov), Kaschlaw

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186