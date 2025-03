Am 13. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfB 1921 Krieschow vor 227 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den Ludwigsfelder FC freuen.

Kolkwitz/MTU. Die 227 Besucher auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kolkwitz schlugen die Gäste aus Ludwigsfeld mit 2:0 (1:0) souverän.

Manuel Seibt (VfB 1921 Krieschow) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.11.2024, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Minute 90+4: VfB 1921 Krieschow mit 2:0 Vorsprung

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 1921 Krieschow noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Miguel Pereira Rodrigues den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Kolkwitz entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – Ludwigsfelder FC

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Michalski (67. Felgenträger), Grimm, Freigang, Seibt (84. Hauptstein), Pereira Rodrigues, Raak, Pahlow, Hebler (59. Zurawsky), Jeschke

Ludwigsfelder FC: Löffler – Dag, Alhasan (72. Schleske), Franke, Eirich, Fuhrmann (65. Sanatci), Fleddermann (84. Gollos), Schwarz, Kardjilov (46. Amangoua), Eichhorn, Quanz

Tore: 1:0 Manuel Seibt (33.), 2:0 Miguel Pereira Rodrigues (90.+4); Schiedsrichter: Marko Wartmann (Großvargula); Assistenten: Matthias Lämmchen, Benjamin Strebinger; Zuschauer: 227