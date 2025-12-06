Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VfB 1921 Krieschow vor 186 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Kolkwitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 186 Besuchern auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz geboten. Die Kolkwitz setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Jannis Fuchs (VfB 1921 Krieschow) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Andy Hebler den Ball ins Netz (14.).

VfB 1921 Krieschow liegt in Minute 14 2:0 vorn

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (81.). In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pahlow (84. Zizka), Fuchs, Seibt (61. Michalski), Bittroff, Raak (73. Zurawsky), Dreßler (46. Knechtel), Gerstmann, Pereira Rodrigues, Hebler (73. Stephan), Grimm

1. FC Lok Stendal: Poser – Mahrhold (70. Matiiv), Stark, Schaarschmidt, Scheffler, Schleicher, Knoblich (80. Konieczny), Kaschlaw, Schulze (70. Ilchenko), Masuth (85. Kovalov), Witte (70. Pfeiffer)

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186