Kolkwitz/MTU. Die 186 Besucher auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kolkwitz schlugen das Team aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän.

Gleich nach Anpfiff schoss Jannis Fuchs das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Andy Hebler (14.) erzielt wurde.

Es sah nicht gut aus für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 gingen die Kolkwitz als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Gerstmann, Grimm, Pahlow (84. Zizka), Raak (73. Zurawsky), Hebler (73. Stephan), Pereira Rodrigues, Seibt (61. Michalski), Fuchs, Bittroff, Dreßler (46. Knechtel)

1. FC Lok Stendal: Poser – Schleicher, Kaschlaw, Witte (70. Pfeiffer), Schaarschmidt, Stark, Mahrhold (70. Matiiv), Schulze (70. Ilchenko), Masuth (85. Kovalov), Knoblich (80. Konieczny), Scheffler

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186