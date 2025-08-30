Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Miguel Pereira Rodrigues für Krieschow traf und in Spielminute 14 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kolkwitz konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Robin Vogt der Torschütze (27.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tobias Gerstmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Krieschow sicherte (70.). In Spielminute 73 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Kolkwitz sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Gerstmann (86. Antosiak), Pereira Rodrigues, Zurawsky, Michalski (59. Felgenträger), Raak, Zizka (68. Pahlow), Dreßler, Stephan (46. Hebler), Grimm (46. Bittroff), Knechtel

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Möhlhenrich, Fiedler (62. Wilhelm), Bako, Wolanski, Köhler, Gorges, Abdoul Aziz, Jeschke (62. Pietsch), Göbel (87. Rohner), Vogt (51. Michalek)

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (14.), 1:1 Robin Vogt (27.), 2:1 Tobias Gerstmann (70.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Philipp Stolze; Zuschauer: 291