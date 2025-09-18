Für die SG Union Sandersdorf endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Rudolstadt mit 2:3 (2:1).

Sandersdorf/MTU. Nach haben sich die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Rudolstadt am Samstag 2:3 (2:1) getrennt. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Sandersdorfer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem FC Einheit Rudolstadt verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Pascal Sauer für Sandersdorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Sauer (12.) erzielt wurde.

Rudolstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 20 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 43 Minuten legte das Team von Hendrik Faik nach und netzte ein weiteres Mal ein (80). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Rupprecht den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Rudolstadt sicherte (81.). In Spielminute 83 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sauer (88. Mittmeier), Schnabel, Sponholz, Seifert (85. Jauck), Hamella, Walter (64. Stashenko), Choschnau, Brunner (64. Scheibe), Exner (85. Nakano), Farkas

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schlegel, Floßmann, Krahnert, Bakavoli Mohammadi (65. Ensenbach), Schneider, Rupprecht, Riemer, Heß (65. Trunk), Rühling, Smyla (90. Siegel)

Tore: 1:0 Pascal Sauer (2.), 2:0 Pascal Sauer (12.), 2:1 Sven Rupprecht (37.), 2:2 Sven Rupprecht (80.), 2:3 Sven Rupprecht (81.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Marcel Mallassa; Zuschauer: 56