Der SC Freital errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 178 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 178 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler waren den Gästen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann schoss Paul Horschig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

SC Freital mit 2:0 vorne – 95. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Herold den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+5). Damit war der Erfolg der Freitaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Adler, Schulze (60. Schiemann), Weidauer (83. Tänzer), Menz (83. Fluß), Von Brezinski, Böcker, Horschig, Michael (60. Herold), Heidler (90. Wermann), Frenzel

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Wolanski (68. Wilhelm), Pietsch, Lerch (16. Köhler), Schnellhardt, Abdoul Aziz, Gorges, Vogt, Michalek (68. Jeschke), Bako (90. Grimm), Möhlhenrich

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178