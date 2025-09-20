Der SC Freital errang am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 210 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Freital/MTU. Die 210 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten die Gäste aus Sandersdorf mit 3:0 (1:0) souverän.

Robin Fluß (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Freitaler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jonas Adler den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

SC Freital baut Vorsprung auf 2:0 aus – 57. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Sandro Schulze wurde für Bruno Schiemann eingesetzt und Finn Heidler für Philip Weidauer. Auf der Gastseite räumte Pascal Sauer für Viktor Stashenko den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Finn Heidler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (74.). Damit war der Erfolg der Freitaler gesichert. Der SC Freital hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Fluß (46. Frenzel), Schiemann (65. Schulze), Von Brezinski, Tänzer, Horschig, Menz (83. Böcker), Wermann, Herold (65. Michael), Adler, Weidauer (65. Heidler)

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Sauer (64. Stashenko), Wonneberger, Brunner (81. Scheibe), Sponholz, Farkas (46. Exner), Jauck, Seifert, Nakano (46. Walter), Hamella, Choschnau (81. Mehnert)

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210