Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der SC Freital vor 178 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt freuen.

Freital/MTU. Die 178 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen das Team mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Paul Horschig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

SC Freital liegt in Minute 90+5 2:0 vorn

Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Herold den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+5). Damit war der Triumph der Freitaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Menz (83. Fluß), Horschig, Böcker, Adler, Weidauer (83. Tänzer), Michael (60. Herold), Frenzel, Heidler (90. Wermann), Von Brezinski, Schulze (60. Schiemann)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Möhlhenrich, Wolanski (68. Wilhelm), Lerch (16. Köhler), Pietsch, Vogt, Michalek (68. Jeschke), Schnellhardt, Gorges, Abdoul Aziz, Bako (90. Grimm)

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178