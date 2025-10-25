Ergebnis 10. Spieltag SC Freital siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen 1. SC 1911 Heiligenstadt
Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der SC Freital vor 178 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt freuen.
Freital/MTU. Die 178 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen das Team mit 2:0 (0:0) souverän.
Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Paul Horschig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (77.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Freital
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 10
SC Freital liegt in Minute 90+5 2:0 vorn
Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Herold den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+5). Damit war der Triumph der Freitaler gesichert.
Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt
SC Freital: Kamenz – Menz (83. Fluß), Horschig, Böcker, Adler, Weidauer (83. Tänzer), Michael (60. Herold), Frenzel, Heidler (90. Wermann), Von Brezinski, Schulze (60. Schiemann)
1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Möhlhenrich, Wolanski (68. Wilhelm), Lerch (16. Köhler), Pietsch, Vogt, Michalek (68. Jeschke), Schnellhardt, Gorges, Abdoul Aziz, Bako (90. Grimm)
Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178