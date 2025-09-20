Der SC Freital erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 210 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Freital/MTU. Die 210 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten das Team aus Sandersdorf mit 3:0 (1:0) souverän.

Robin Fluß (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Freital noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor durch Jonas Adler erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

SC Freital mit 2:0 vorne – 57. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Sandro Schulze kam rein für Bruno Schiemann und Finn Heidler für Philip Weidauer. Auf der Gastseite sprang Viktor Stashenko für Pascal Sauer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

29 Minuten nach der Pause konnte Finn Heidler (Freital) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 3:0 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Der SC Freital sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Menz (83. Böcker), Weidauer (65. Heidler), Horschig, Herold (65. Michael), Tänzer, Von Brezinski, Wermann, Adler, Schiemann (65. Schulze), Fluß (46. Frenzel)

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Brunner (81. Scheibe), Hamella, Choschnau (81. Mehnert), Nakano (46. Walter), Wonneberger, Seifert, Sponholz, Jauck, Sauer (64. Stashenko), Farkas (46. Exner)

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210