Dem SC Freital glückte es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 178 Zuschauer waren live dabei.

Freital/MTU. Die 178 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten die Gäste mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Paul Horschig (SC Freital) netzte dann spät in Spielminute 77 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

SC Freital führt in Minute 90+5 mit 2:0

Am Ende des Duells sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Herold den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+5). Damit war der Sieg der Freitaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Adler, Horschig, Menz (83. Fluß), Heidler (90. Wermann), Frenzel, Weidauer (83. Tänzer), Schulze (60. Schiemann), Böcker, Von Brezinski, Michael (60. Herold)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Michalek (68. Jeschke), Bako (90. Grimm), Pietsch, Wolanski (68. Wilhelm), Schnellhardt, Lerch (16. Köhler), Vogt, Möhlhenrich, Abdoul Aziz, Gorges

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178