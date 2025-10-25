Ergebnis 10. Spieltag SC Freital gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen 1. SC 1911 Heiligenstadt
Dem SC Freital glückte es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 178 Zuschauer waren live dabei.
Freital/MTU. Die 178 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten die Gäste mit 2:0 (0:0) souverän.
In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.
Paul Horschig (SC Freital) netzte dann spät in Spielminute 77 ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Freital
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 10
SC Freital führt in Minute 90+5 mit 2:0
Am Ende des Duells sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Herold den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+5). Damit war der Sieg der Freitaler entschieden.
Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt
SC Freital: Kamenz – Adler, Horschig, Menz (83. Fluß), Heidler (90. Wermann), Frenzel, Weidauer (83. Tänzer), Schulze (60. Schiemann), Böcker, Von Brezinski, Michael (60. Herold)
1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Michalek (68. Jeschke), Bako (90. Grimm), Pietsch, Wolanski (68. Wilhelm), Schnellhardt, Lerch (16. Köhler), Vogt, Möhlhenrich, Abdoul Aziz, Gorges
Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178