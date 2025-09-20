Dem SC Freital glückte es am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, die SG Union Sandersdorf mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 210 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freital/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans in der WGF-Arena Stadion des Friedens ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Freitaler gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf.

Gleich nach dem Anstoß schoss Robin Fluß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). In der zweiten Halbzeit setzte Freital noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor durch Jonas Adler erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

SC Freital in Minute 57 2:0 in Führung

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Sandro Schulze kam rein für Bruno Schiemann und Finn Heidler für Philip Weidauer. Auf der Gastseite sprang Viktor Stashenko für Pascal Sauer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Heidler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (74.). Der SC Freital hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Weidauer (65. Heidler), Herold (65. Michael), Wermann, Tänzer, Horschig, Adler, Menz (83. Böcker), Schiemann (65. Schulze), Von Brezinski, Fluß (46. Frenzel)

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Wonneberger, Sponholz, Choschnau (81. Mehnert), Seifert, Brunner (81. Scheibe), Nakano (46. Walter), Sauer (64. Stashenko), Hamella, Jauck, Farkas (46. Exner)

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210