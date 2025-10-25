Der SC Freital errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 178 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Freital/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans in der WGF-Arena Stadion des Friedens eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Freitaler gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Kontrahenten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Christopher Beck, als Paul Horschig für Freital traf und in Spielminute 77 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

95. Minute: SC Freital baut Führung auf 2:0 aus

Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Herold den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+5). Damit war der Triumph der Freitaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Weidauer (83. Tänzer), Frenzel, Menz (83. Fluß), Adler, Heidler (90. Wermann), Horschig, Michael (60. Herold), Böcker, Schulze (60. Schiemann), Von Brezinski

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Abdoul Aziz, Lerch (16. Köhler), Bako (90. Grimm), Pietsch, Schnellhardt, Wolanski (68. Wilhelm), Möhlhenrich, Michalek (68. Jeschke), Vogt, Gorges

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178