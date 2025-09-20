Dem SC Freital gelang es am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, die SG Union Sandersdorf mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 210 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freital/MTU. Die 210 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen das Team aus Sandersdorf mit 3:0 (1:0) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Robin Fluß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). In der zweiten Halbzeit setzte Freital noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor durch Jonas Adler erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

2:0 Vorsprung für SC Freital – Minute 57

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Sandro Schulze ersetzte Bruno Schiemann und Finn Heidler kam rein für Philip Weidauer. Auf der Gastseite sprang Viktor Stashenko für Pascal Sauer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Finn Heidler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (74.). Die Freitaler haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Horschig, Tänzer, Von Brezinski, Menz (83. Böcker), Weidauer (65. Heidler), Herold (65. Michael), Wermann, Schiemann (65. Schulze), Fluß (46. Frenzel), Adler

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Brunner (81. Scheibe), Sponholz, Jauck, Seifert, Sauer (64. Stashenko), Hamella, Wonneberger, Choschnau (81. Mehnert), Nakano (46. Walter), Farkas (46. Exner)

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210