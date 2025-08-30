Der SC Freital erzielte am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 237 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Empor Glauchau.

Freital/MTU. Die 237 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen das Team aus Glauchau mit 2:0 (1:0) souverän.

Nach 20 Minuten schoss Bruno Schiemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

71. Minute: SC Freital baut Führung auf 2:0 aus

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philip Weidauer wurde für Bruno Schiemann eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Andre Luge für Phil Mende und Domenic Knoll für Marian Albustin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Philip Weidauer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (71.). Damit war der Erfolg der Freitaler gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SC Freital sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Herold, Horschig (77. Hendrich), Adler, Frenzel, Tänzer, Schiemann (68. Weidauer), Von Brezinski (86. Melcher), Fluß (77. Schulze), Böcker, Heidler (86. Kreische)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Hertel, Anger (66. Barth), Luge (46. Mende), Sieber, Börner (83. Schädel), Werrmann, Knoll (50. Albustin), Mack, Hähnel, Bochmann (83. Degel)

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237