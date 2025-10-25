Dem SC Freital glückte es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 178 Zuschauer waren live dabei.

Freital/MTU. Die 178 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten das Team mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es düster aus. Doch dann schoss Paul Horschig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

95. Minute: SC Freital liegt mit 2:0 vorne

In der Nachspielzeit nutzte der SC Freital noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Moritz Herold (Freital) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 2:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Heidler (90. Wermann), Weidauer (83. Tänzer), Schulze (60. Schiemann), Böcker, Von Brezinski, Michael (60. Herold), Horschig, Menz (83. Fluß), Frenzel, Adler

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gorges, Möhlhenrich, Vogt, Bako (90. Grimm), Michalek (68. Jeschke), Pietsch, Wolanski (68. Wilhelm), Abdoul Aziz, Lerch (16. Köhler), Schnellhardt

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178