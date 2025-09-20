Dem SC Freital gelang es am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, die SG Union Sandersdorf mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 210 Zuschauer waren live dabei.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 210 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler waren den Gästen aus Sandersdorf mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Robin Fluß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). In der zweiten Halbzeit setzte Freital noch einen drauf: In Minute 57 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Adler erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

57. Minute: SC Freital mit 2:0 Vorsprung

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Sandro Schulze kam rein für Bruno Schiemann und Finn Heidler für Philip Weidauer. Auf der Gastseite sprang Viktor Stashenko für Pascal Sauer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Finn Heidler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (74.). Damit war der Triumph der Freitaler entschieden. Der SC Freital hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Adler, Von Brezinski, Fluß (46. Frenzel), Herold (65. Michael), Horschig, Wermann, Tänzer, Menz (83. Böcker), Schiemann (65. Schulze), Weidauer (65. Heidler)

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Farkas (46. Exner), Jauck, Seifert, Sponholz, Brunner (81. Scheibe), Hamella, Wonneberger, Nakano (46. Walter), Choschnau (81. Mehnert), Sauer (64. Stashenko)

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210