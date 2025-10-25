Der SC Freital errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 178 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 178 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste durch.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann schoss Paul Horschig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

SC Freital baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 90+5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Moritz Herold, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (90.+5).

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Heidler (90. Wermann), Michael (60. Herold), Weidauer (83. Tänzer), Frenzel, Adler, Böcker, Schulze (60. Schiemann), Horschig, Menz (83. Fluß)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Wolanski (68. Wilhelm), Lerch (16. Köhler), Abdoul Aziz, Bako (90. Grimm), Möhlhenrich, Gorges, Michalek (68. Jeschke), Vogt, Schnellhardt, Pietsch

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178