Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der RSV Eintracht 1949 vor 113 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Kleinmachnow/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 113 Besuchern auf dem Sportplatz Dreilinden geboten. Die Brandenburger waren den Gästen aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Till Plumpe für RSV traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Gino Dörnte den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen RSV Eintracht 1949 und FC Einheit Wernigerode – 27. Minute

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In Minute 60 fiel der finale Treffer der Partie. 15 Minuten nach Anpfiff gelang es Endi Jupolli, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (60.). In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Plumpe (72. Krüsemann), Mustapha (46. Güllmeister), Wurster (90. Koschembahr), Jupolli (72. Seeger), Steinborn (81. Yatkiner), Samson, Fron, Sommer, Kruska, Hellwig

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Pandyal (70. Raeck), Hess (14. Pillich), Lisowski, Schmidt, Taiwo (46. Hunter), St. Louis (79. Schmidt), Dörnte (79. Radomski), Farwig, Engelhardt

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113