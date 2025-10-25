Der RSV Eintracht 1949 errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 113 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Kleinmachnow/MTU. Die 113 Besucher auf dem Sportplatz Dreilinden haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brandenburger schlugen die Gäste aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän.

Till Plumpe (RSV Eintracht 1949) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Brandenburger konterten in der 27. Minute. Diesmal war Gino Dörnte der Torschütze.

Minute 27 RSV Eintracht 1949 auf Augenhöhe mit FC Einheit Wernigerode – 1:1

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

15 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Endi Jupolli (RSV) den Ball über die Linie bringen (60.). Mit 3:1 verließen die Brandenburger den Platz als Sieger. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Die Brandenburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Sommer, Samson, Steinborn (81. Yatkiner), Plumpe (72. Krüsemann), Kruska, Jupolli (72. Seeger), Fron, Hellwig, Wurster (90. Koschembahr), Mustapha (46. Güllmeister)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt, Pandyal (70. Raeck), Hess (14. Pillich), St. Louis (79. Schmidt), Schmidt, Taiwo (46. Hunter), Wersig, Farwig, Lisowski, Dörnte (79. Radomski)

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113